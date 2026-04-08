SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminais de ônibus de seis estações do Metrô de São Paulo vão ganhar uma central de monitoramento integrada por câmeras a partir desta quarta-feira (8). Ao todo, 345 mil passageiros circulam diariamente pelas estações.

O Centro de Controle Operacional (CCO) vai monitorar em tempo real 170 câmeras instaladas em terminais que ficam ao lado de estações das linhas 1-azul e 3-vermelha.

Na linha 3, o serviço passará a funcionar nas estações Artur Alvim, Penha, Carrão e Tatuapé. Já na linha 1, serão contemplados os terminais de Armênia e Santana.

As imagens serão analisadas por agentes de segurança contratados pela empresa RZK Concessões, do grupo empresarial RZK. Desde 2019, a empresa é responsável pela manutenção, limpeza e segurança de 13 terminais em paradas do metrô e também pelos espaços comerciais dentro das estações.

Segundo a RZK, a criação de um centro unificado de monitoramento permite uma atuação mais rápida e eficiente dos profissionais de segurança. Até então, as imagens eram avaliadas individualmente por equipes em cada um dos terminais.

"As câmeras serão analisadas por funcionários especializados em segurança de espaços públicos. Eles poderão identificar potenciais riscos e delitos, e informar as equipes dos terminais, chamar o Samu ou funcionários do próprio metrô", disse Danielle Claro, CEO da RZK Concessões.

Segundo ela, a instalação da central de monitoramento não estava prevista no contrato de concessão com o metrô, e os custos da instalação e operação serão bancados pela empresa.

A RZK também promete integrar as câmeras nos terminais do metrô ao Smart Sampa, sistema de vigilância da prefeitura que utiliza reconhecimento facial para identificar foragidos da Justiça.

Nos próximos meses, os terminais das estações Ana Rosa, Parada Inglesa, Patriarca e Brás, também operados pela RZK, deverão ser integrados à central de monitoramento dos terminais, diz a companhia.