SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros combate na manhã desta quarta-feira (8) um incêndio no velódromo do Parque Olímpico, na avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Sessenta agentes trabalham no local, com o apoio de equipes especializadas. Até o momento não há registro de vítimas.

"As equipes seguem atuando no combate às chamas e no controle da situação. Ainda não há previsão para o término da ocorrência", diz nota divulgada pelos bombeiros.

Construído para os Jogos Rio 2016, o velódromo é administrado pela Prefeitura do Rio, via Secretaria Municipal de Esportes. Além de receber ciclistas, o local é hoje um centro de referência para o treinamento de levantamento de peso.

Em 2017, o telhado do velódromo foi atingido duas vezes por incêndios, em julho e novembro.

Uma das obras mais atrasadas dos Jogos Olímpicos, o velódromo custou R$ 137,7 milhões, R$ 25 milhões a mais que o esperado pelo governo federal e pela Prefeitura do Rio.

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