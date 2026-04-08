SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O adolescente João Raspante Neto, 13, foi encontrado morto na madrugada desta terça (7) após desaparecer da chácara da família, na zona sul de Marília, no interior de São Paulo. Ele era autista não verbal e sumiu na tarde de segunda (6), o que causou desespero nos pais e irmãos.

O corpo de João foi encontrado em uma lagoa de tratamento de esgoto, distante cerca de um quilômetro da chácara, após uma grande mobilização que reuniu familiares, amigos e voluntários nas buscas.

A Defesa Civil, a Polícia Militar, bombeiros e funcionários de secretarias municipais foram acionados e participaram da procura. Antes da localização do corpo, foram encontrados os chinelos e o telefone celular do garoto.

O caso é investigado pela Polícia Civil e a principal hipótese é que ele tenha caído na lagoa e se afogado.

Dois irmãos de João, o jogador profissional de esportes eletrônicos Gustavo Rossi, o Sacy, e a confeiteira Marcela Rossi pediram ajuda nas redes sociais após o desaparecimento. O prefeito de Marília, Vinicius Camarinha (PSDB), também gravou um vídeo com um apelo para os moradores da cidade colaborarem com a procura.

Segundo a irmã, o corpo foi encontrado pelo pai do adolescente, que é padrasto dela, e um grupo de amigos. Mais de 200 pessoas participaram das buscas durante a madrugada.

Em clima de comoção, João foi enterrado na tarde desta terça, no Cemitério da Saudade, em Marília.

"A cidade, que não dormiu essa noite, amanheceu em luto", diz nota assinada pelo prefeito. Camarinha decretou luto oficial e lamentou a morte.

A irmã agradeceu o apoio da população e disse acreditar que João está "com Deus, feliz e sem dor". Marcela desejou que "o céu tenha muita batata frita, McDonald 's, coca-cola e chocolate", citando as preferências do irmão.

O adolescente, segundo os familiares, gostava de ficar na chácara para balançar em uma rede na varanda.

"Ainda não sei o que falar direito, estou assustado", disse o atleta Sacy. "Desde que comecei a minha carreira, consegui ajudar a dar uma condição melhor para o João e ele melhorava a cada ano".

O jogador afirmou que o garoto era uma de suas principais motivações e que a família acredita que ele evoluiria na comunicação.

"Peço um pouco de espaço para a minha família, especialmente para minha mãe, que vivia por ele e está sofrendo bastante nesse momento".