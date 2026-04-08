SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil reagiu a um assalto, na noite de terça-feira (7), na zona leste de São Paulo, e atirou contra o suposto criminoso, que morreu.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o agente, que é investigador, estava parado no trânsito, na rua Apucarana, no Tatuapé, quando foi abordado pelo homem, que anunciou o assalto.
O investigador reagiu e o suposto assaltante foi atingido. O socorro foi acionado, mas o baleado morreu no local.
A arma do policial foi apreendida, assim como a arma falsa que estava com o outro envolvido. A perícia foi acionada e exames foram requisitados ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo na Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que prossegue com as investigações.
A Corregedoria da Polícia Civil foi comunicada e investiga o caso.