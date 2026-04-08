RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu quase 50 toneladas de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (7), na comunidade da Nova Holanda.

De acordo com a PM, 48 toneladas de maconha estavam escondidas em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cães do BAC (Batalhão de Ações com Cães), resultando em uma das maiores apreensões de drogas no estado em uma única operação.

A retirada do entorpecente mobilizou agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões, cada um com capacidade para cinco toneladas, para retirar a droga do local.

Segundo a PM, o galpão onde a droga estava escondida era discreto.

O depósito onde a droga estava escondida não chamava nenhuma atenção e foram os cães que farejaram a droga.

Além da grande quantidade de droga, os policiais apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas que estavam escondidos próximos ao local onde a droga foi encontrada.

Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação, incluindo agentes do Comando de Operações Especiais, do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões. Equipes do Batalhão Tático de Motociclistas e do 22º BPM (Maré) também reforçaram o patrulhamento no entorno para evitar interdições em vias expressas da região.

A Maré é considerada estratégica para o escoamento de drogas e armas por cortar importantes vias expressas da cidade, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a avenida Brasil, e por ser delimitada pela baía de Guanabara, cujas rotas marítimas também são utilizadas pelo tráfico.

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