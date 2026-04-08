SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu, na noite desta terça-feira (7), uma sessão especial de cinema no Palácio da Alvorada para apresentar o filme "Por Um Fio", produção nacional que aborda a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro reuniu parte do elenco e nomes do governo em torno do projeto.

Entre os convidados estavam os protagonistas Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela, além da primeira-dama Janja Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Saúde Alexandre Padilha. A exibição aconteceu no chamado Cine Alvorada, espaço reservado para sessões privadas no local.

Dirigido por David Schurmann, o longa é inspirado na obra do médico Drauzio Varella e acompanha a trajetória de um oncologista da rede pública, vivido por Estrela. A narrativa se desenrola entre as décadas de 1970 e 1980, período em que o sistema de saúde brasileiro passava por transformações estruturais.

Na história, o personagem enfrenta um drama pessoal ao lidar com o câncer dentro da própria família, ao mesmo tempo em que atua em um cenário marcado pelos desafios que antecederam a consolidação do SUS. Bruno Gagliasso interpreta o irmão do médico, cuja doença impulsiona ainda mais o peso emocional da trama.

O elenco reúne ainda nomes como Bárbara Colen, Othon Bastos, Zezé Motta e Sandra Corveloni, na produção, que ainda não teve data de estreia confirmada nos cinemas.

Após a sessão, Lula destacou a importância do sistema público de saúde no país. "O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece acesso universal e gratuito à saúde por meio do SUS", afirmou.

Já Rômulo Estrela ressaltou o impacto do tema abordado no filme. "A história mostra como esse sistema foi essencial para milhares de pessoas. É um filme que fala sobre acreditar que é possível", disse, ao comentar a relevância social da produção.