RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O incêndio que atingiu nesta quarta-feira (8) a cobertura do velódromo do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, causou danos parciais em uma sala do Museu Olímpico, localizado no segundo andar da arena. O museu foi inaugurado em agosto do ano passado e contém objetos originais da Olimpíada e Paralimpíada de 2016, além de espaços imersivos, onde visitantes simulam a prática de modalidades.

Uma das hipóteses mencionadas pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) é a de que o fogo pode ter se alastrado para a cobertura a partir de uma dessas salas imersivas. Segundo ele, esta foi a única estrutura interna afetada pelo fogo ?a pista de ciclismo não foi afetada, segundo vistoria inicial de engenheiros. Uma perícia ainda será realizada.

"A pista do velódromo olímpico, a partir de avaliação preliminar feita pelo time de engenharia da prefeitura e da Confederação de Ciclismo, não teve qualquer impacto, ela está intacta, preservada. Obviamente, precisará de limpeza para anunciarmos a retomada", afirmou o prefeito Cavaliere.

"A partir da avaliação técnico dos engenheiros vamos avaliar se vai ter alguma intervenção, se vai haver alguma mudança da lona."

O Museu Olímpico foi inaugurado em agosto do ano passado, nove anos após os jogos. O espaço possui 13 áreas temáticas e objetos originais, como bolas e uniformes usados por atletas e delegações.

Algumas das salas simulam corrida de 100 metros rasos e exercícios na trave de equilíbrio da ginástica artística. A prefeitura afirma que 1.100 visitas ao museu foram registradas em março e 20 mil desde a inauguração.

O incêndio destruiu pelo menos metade da cobertura, feita de lona. Os bombeiros foram acionados durante a madrugada desta quarta, por volta das 4h. Segundo a prefeitura, havia brigadistas locais no início do incêndio. Durante a manhã, 80 militares de dez quartéis trabalharam no combate. O fogo, até o fim da manhã, era considerado controlado, mas chamas voltaram a aparecer no início da tarde.

A prefeitura não indicou prazo para reabertura do museu.

O velódromo recebeu as modalidades de ciclismo de pista e paraciclismo de pista na Olimpíada de 2016. No primeiro andar da arena ocorrem treinamentos de atletas vinculados às confederações brasileiras de ciclismo, esgrima, levantamento de peso e ginástica.

O espaço também abriga competições profissionais e treinamentos de amadores e atletas de base. São atividades de 33 modalidades, como voleibol, basquetebol, ginástica, ciclismo e jiu-jitsu. O espaço atende mensalmente a 4.280 pessoas, a partir dos 6 anos, segundo o município.

No ano passado o Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista aconteceu no velódromo.

O velódromo foi o equipamento cuja obra teve o maior atraso. A construção foi bancada pelo governo federal, com custo de mais de R$ 140 milhões à época ?a construção foi da Prefeitura do Rio, período do segundo mandato do ex-prefeito Eduardo Paes.

A estrutura foi entregue em junho de 2016, seis meses após a previsão e a menos de dois meses da cerimônia de abertura da Olimpíada, em 5 de agosto daquele ano.

O atraso na entrega causou na época o cancelamento de eventos-teste na pista. O piso de madeira instalado na pista, importado da Sibéria, na Rússia, demorou a chegar e foi um dos motivos apontados pelo atraso.

O velódromo fica na avenida Abelardo Bueno, na Barra, no mesmo espaço onde foi construído outro velódromo para o Pan-Americano de 2007. A arena original precisou ser demolida porque não atendia aos critérios olímpicos ? ciclistas atingiam velocidade média de 65 km/h, e a olímpica precisava de 110 km/h.

Em 2017 um incêndio já havia atingido a cobertura do atual velódromo. O acidente na época foi causado por um balão.