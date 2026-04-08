SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná investiga se Christian Mikael da Silva, 18, que matou a avó da ex-namorada em Santo Antônio da Platina, também assassinou o próprio pai.

Após ser preso pela morte de Luciana Oliveira, 54, o jovem teria confessado outro crime. A ex-namorada Sabrina Silva Gregório, 20, também foi detida suspeita de planejar e mandar matar a avó, que era contra seu namoro.

Christian falou ter matado o genitor a pauladas aos 13 anos de idade e fugido em seguida. O crime teria ocorrido no ano de 2021 em Curitiba, onde registrou-se um inquérito que não chegou à autoria na época.

Suspeito alegou ter realizado o assassinato em defesa da própria mãe. Segundo informações do delegado Amir Salmen ao UOL, o jovem disse que o pai era ex-presidiário e agredia a mulher. "Não valia nada", teria se referido ao familiar em depoimento.

A investigação sobre a morte do homem foi reaberta. Ainda segundo Salmen, investigadores da capital reabriram o caso para constatar se Christian realmente foi o autor do crime. A mãe dele deve ser ouvida nos próximos dias.

O suspeito foi descrito como alguém extremamente frio e com traços de psicopatia. Delegado contou ter se surpreendido com a forma como ele descreveu os dois supostos atos. "Uma pessoa sem nenhum tipo de sentimento, não teve nenhuma reação ou expressão de arrependimento."

Luciana foi morta com golpes de martelo e faca na sala da própria casa. O crime ocorreu na sexta-feira (3), mas os suspeitos só foram presos quatro dias depois, informou a Polícia Civil paranaense.

Crime foi premeditado pela neta de Luciana. A motivação seria o fato de a vítima ser contra a relação da neta, por considerar o rapaz uma "má companhia". No dia do ocorrido, a jovem teria deixado o portão da casa da vítima destrancado para que seu ex-namorado pudesse entrar.

Uma criança de 10 anos, também neta da vítima, estava dentro de casa e tentou salvar a avó. O garoto também foi ferido pelo suspeito, mas recebeu atendimento e não teve ferimentos graves, ainda segundo a polícia.

Após o crime, Christian fugiu. Ele foi flagrado por câmeras de segurança deixando a residência da vítima após o assassinato. As imagens ajudaram os investigadores a elucidarem o caso.

Sabrina confessou o crime ao ser presa. Em depoimento, ela alegou que arquitetou a morte da avó por nutrir um "sentimento de raiva", mas negou que tenha oferecido dinheiro ao ex para cometer o crime, explicou Amir Salmen. Ex-namorado também admitiu que matou a avó de sua ex-namorada.

Os dois jovens não tiveram advogados constituídos até o momento. Por isso, o UOL não pôde incluir suas defesas.

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