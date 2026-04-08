SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vazamento causado pelo rompimento de um cano provocou um alagamento na área de embarque internacional do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje.

A água jorrou do teto e inundou o piso do Pier Sul, nas proximidades do portão C50. Imagens feitas por passageiros mostram a área de circulação molhada e a água se espalhando pelo terminal.

O RIOgaleão informou que parte do forro do teto foi atingida pelo vazamento. Segundo a concessionária do aeroporto, a situação foi rapidamente controlada pelas equipes de manutenção e os passageiros que estavam no local foram orientados.

A área precisou ser isolada para limpeza e reparo após o incidente. O aeroporto afirmou que não houve registro de feridos no local.

Os voos foram realocados para outras posições do terminal como medida operacional. De acordo com a concessionária, a mudança foi adotada sem impactos relevantes para a operação do aeroporto.

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