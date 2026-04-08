RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O pastor belga de malinois Hulk, 5, posava feliz para fotos na manhã desta quarta-feira (8) na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Ao fundo, compunham o cenário 24,6 mil tabletes de maconha cuja apreensão foi viabilizada pelo faro treinado do cão. Foi o animal que alertou os agentes para um bunker no Complexo da Maré, onde as 48 toneladas da droga foram encontradas e apreendidas, um recorde para o país. Agora, a polícia avalia como condecorar Hulk pela sua atuação operacional.

"Estamos preparando algo para homenageá-lo. Ele já fez outras apreensões, mas como essa não tem igual", disse o tenente-coronel Luciano Pedro Barbosa da Silva, comandante do BAC (Batalhão de Ações com Cães) unidade na qual o cachorro foi treinado. Ainda não decidiram se ele receberá alguma medalha, por exemplo.

Até então, o recorde tinha sido em uma apreensão da PMR (Polícia Militar Rodoviária), em 2021, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, uma carreta foi apreendida com 36,5 toneladas de drogas.

O cachorro nasceu no BAC, onde aos 6 meses começou o treinamento pelo mesmo policial que o conduzia na Maré. Em determinada rua, ele mudou de comportamento e passou a apontar para uma cisterna.

"O cão quando encontra algo, muda de atitude. De calmo, tranquilo, passa a ficar ouriçado, indicando uma posição", disse o comandante.

O sargento Wildemar de Oliveira Souza, que treinou Hulk, era quem estava conduzindo a coleira do cachorro. "Estávamos na Nova Holanda, onde anteriormente equipes do Bope realizaram uma apreensão de entorpecentes. Continuamos no terreno e percorremos o entorno. O Hulk mudou de comportamento na hora, disparou em direção à cisterna e sinalizou o quadrante da droga", disse o sargento.

"Tivemos que quebrar o local que estava concretado, porque eu que o treino e sei que quando ele aponta é certo", acrescentou.

Após os policiais quebrarem o muro, rastejaram por debaixo da cisterna e descobriram o armazenamento da droga.

Hulk já participou de mais de 200 ocorrências de localização de entorpecentes pelo BAC, incluindo uma outra apreensão de 1 tonelada de maconha, em 2023, na mesma comunidade. Na apreensão desta terça, próximo a ele, estava sua filha, de nome Hilka, também já treinada para localização de armas e drogas.

O BAC possui, no total, 80 cães. O faro deles é cerca de mil vezes mais forte do que a de um humano, segundo os policiais.

Após a apreensão, Hulk deve descansar e voltar ao trabalho na próxima sexta. A aposentadoria chegará aos 8 anos, quando irá para a casa de Wildemar. "É um vínculo muito forte entre treinador e cão, não costumamos separar", disse o comandante Luciano.

De acordo com policiais ouvidos pela reportagem, informações de inteligência apontam que a droga encontrada na Maré seria distribuída para outras favelas do Comando Vermelho.

A Maré é considerada estratégica para o escoamento de drogas e armas por cortar importantes vias expressas da cidade, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a avenida Brasil, e por ser delimitada pela baía de Guanabara, cujas rotas marítimas também são utilizadas pelo tráfico.

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