SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O adolescente autista João Raspante Neto, 13, encontrado morto na madrugada de terça-feira (7), em Marília, interior de São Paulo, pode ter entrado em uma lagoa para nadar, segundo a Defesa Civil municipal.

João desapareceu da chácara da família, na segunda-feira (6), e o corpo foi localizado em uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, que fica nas imediações.

Fo feita uma varredura em área de aproximadamente 2,5 km², até que os chinelos do adolescente foram encontrados perto da cerca da estação de tratamento.

"Foi quando chamou atenção de que ele poderia estar dentro da estação", afirmou Luiz Bissolo, coordenador da Defesa Civil municipal à TV TEM afiliada da TV Globo.

As roupas de João estava perto de uma das lagoas da estação de tratamento e o corpo estava na água.

"O próprio pai dele, na hora do resgate, falou que quando ele ia nadar na piscina da chácara dele, ele tirava toda a roupa, colocava dobradinha no canto e entrava na piscina. Foi a forma que nós encontramos a roupa dele, o que caracteriza, provavelmente, que ele tenha entrado para nadar nessa lagoa e, infelizmente, não saiu de lá", disse Bissoli.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceram ao local e constataram a morte.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Marília, que segue com as investigações.

Dois irmãos de João, o jogador profissional de esportes eletrônicos Gustavo Rossi, o Sacy, e a confeiteira Marcela Rossi pediram ajuda nas redes sociais após o desaparecimento. O prefeito de Marília, Vinicius Camarinha (PSDB), também gravou um vídeo com um apelo para os moradores da cidade colaborarem com a procura.

Segundo a irmã, o corpo foi encontrado pelo pai do adolescente, que é padrasto dela, e um grupo de amigos. Mais de 200 pessoas participaram das buscas durante a madrugada.

Em clima de comoção, João foi enterrado na tarde de terça, no Cemitério da Saudade, em Marília.

"A cidade, que não dormiu essa noite, amanheceu em luto", diz nota assinada pelo prefeito. Camarinha decretou luto oficial e lamentou a morte.

A irmã agradeceu o apoio da população e disse acreditar que João está "com Deus, feliz e sem dor". Marcela desejou que "o céu tenha muita batata frita, McDonald 's, coca-cola e chocolate", citando as preferências do irmão.

O adolescente, segundo os familiares, gostava de ficar na chácara para balançar em uma rede na varanda.

"Ainda não sei o que falar direito, estou assustado", disse o atleta Sacy. "Desde que comecei a minha carreira, consegui ajudar a dar uma condição melhor para o João e ele melhorava a cada ano."

O jogador afirmou que o garoto era uma de suas principais motivações e que a família acredita que ele evoluiria na comunicação.

"Peço um pouco de espaço para a minha família, especialmente para minha mãe, que vivia por ele e está sofrendo bastante nesse momento."

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