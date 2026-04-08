SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dentista de 55 anos foi encontrado morto no telhado da clínica onde trabalhava, em Goiânia, após passar quatro dias desaparecido.

O corpo de Natal do Nascimento Pinto Filho foi encontrado em avançado estado de decomposição. Familiares relataram ao Corpo de Bombeiros que o dentista estava desaparecido desde quinta-feira (2).

Ele foi localizado na segunda-feira (6), após o sogro ir até a clínica e sentir um forte odor vindo do local. A clínica funcionava no Setor Campinas, em Goiânia, em uma das vias comerciais mais tradicionais do bairro.

O corpo estava em uma área técnica de difícil acesso no alto do prédio. A corporação foi chamada para auxiliar na remoção em um espaço conhecido como barrilete, por onde passam instalações como tubulações e fiação. Os agentes tiveram que usar roupas especiais, cedidas pelo IML (Instituto Médico Legal), devido ao estado do corpo.

A operação exigiu medidas de segurança porque o local estava eletrificado. Os bombeiros informaram que desligaram a energia nos quadros gerais e individuais das unidades e cortaram fiações próximas ao corpo antes da remoção. Para retirar a vítima, a equipe também removeu parcialmente o fechamento lateral do barrilete, construído com telha metálica.

A retirada do corpo mobilizou técnicas de salvamento e apoio das equipes de perícia. Segundo os bombeiros, a vítima foi levada até um ponto acessível com o uso de prancha rígida e sistema de cordas. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte ainda não foi definida oficialmente. Em nota, a Polícia Civil informou que a equipe da DIH (Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios) foi ao local, solicitou as perícias necessárias e que a investigação segue sob responsabilidade do 5º Distrito Policial de Goiânia. A corporação afirmou que aguarda a conclusão dos laudos periciais para saber o que causou a morte.

Informações preliminares sobre a dinâmica do caso ainda dependem de confirmação técnica. A suspeita inicial era de que o dentista pudesse ter sofrido uma descarga elétrica, mas a Polícia Civil não confirmou essa hipótese até o momento.

Natal era cirurgião-dentista e especialista em ortodontia. Ele atuava há mais de 30 anos na profissão e era conhecido na cidade. Em nota de pesar, o CRO-GO (Conselho Regional de Odontologia de Goiás) lamentou a morte e afirmou que ele deixou um legado de dedicação à odontologia e ao atendimento dos pacientes.