RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Funcionários terceirizados contratados pelo governo do Rio de Janeiro foram flagrados promovendo uma confraternização com bebidas alcoólicas em uma área onde estão armazenadas estruturas do antigo hospital de campanha da Covid-19 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Vídeos exibidos pela TV Globo mostram pessoas reunidas em torno de uma churrasqueira improvisada, consumindo bebida alcoólica. Em um dos registros, um homem aparece dançando sobre um equipamento, descalço e sem camisa, e então pula de uma estrutura elevada (aparentemente um gerador) para dentro de uma caixa d'água.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde afirma que as imagens não foram registradas dentro de uma unidade hospitalar, mas em um terreno localizado atrás do Hospital Estadual Ricardo Cruz, onde ficam armazenados materiais que não estão em uso. Diz ainda que os funcionários são contratados de uma empresa terceirizada responsável pela segurança do local e que não tinha conhecimento das confraternizações promovidas ali.

Segundo relatos, ao menos dois eventos do tipo ocorreram entre janeiro e março deste ano. Os próprios seguranças teriam registrado e compartilhado as imagens nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, a secretaria afirmou que determinou o desligamento imediato dos envolvidos e que irá abrir uma sindicância para apurar os fatos.

Questionada, a pasta não informou o nome da empresa terceirizada responsável pela segurança do espaço, nem quantos funcionários foram afastados.

O hospital de campanha foi instalado durante o período crítico da pandemia de Covid-19 para reforçar o atendimento na rede pública de saúde. Parte de sua estrutura, contudo, permanece no local mesmo após a unidade ser desativada.

Documentos da própria Secretaria de Estado de Saúde mostram que a gestão do Hospital Estadual Ricardo Cruz teve contrato firmado em 2021, no valor de cerca de R$ 44 milhões, para a operacionalização dos serviços.