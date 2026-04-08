A cerimônia de anúncio dos vencedores foi realizada na terça-feira (7), no Auditório da Fecap, em São Paulo.

Mais de 200 trabalhos foram inscritos na 4ª edição da premiação, enviados por profissionais e estudantes de 24 estados, 71 cidades e 28 universidades.

A reportagem Egressos do cárcere, uma nova chance, produzida por Flávia Grossi e equipe, foi exibida no programa Caminhos da Reportagem e concorreu com produções da TV Globo, GloboNews, CNN Brasil e TV Cultura.

"Este foi um trabalho feito em conjunto com profissionais altamente competentes. Concorremos com profissionais reconhecidos da grande mídia e estar entre eles é um privilégio e um reconhecimento importante do nosso trabalho. Mostra a força da TV pública e a importância do programa Caminhos da Reportagem. Só tenho a agradecer a todos os profissionais que acreditaram e viabilizaram esse projeto", afirmou Flávia.

O programa premiado destaca histórias de pessoas que deixaram o sistema prisional e buscam reconstruir suas vidas, abordando iniciativas de reinserção social e novas oportunidades após o cárcere.

A apuração mostra que duas em dez pessoas que deixam a prisão no Brasil acabam reincidindo no crime e retornando para o sistema penitenciário, no prazo de um ano. Quando analisado um período mais longo, de cinco anos, a taxa chega a 40%.

Assista aqui.

Confira a equipe completa responsável pela reportagem:

Produção: Flávia Grossi, Vitor Gagliardo

Reportagem cinematográfica: Eusébio Gomes

Auxílio técnico: Cláudio Tavares, Caio Araujo

Edição de texto: Ana Passos

Edição de imagem e finalização: Ubirajara Abreu

Arte: Aleixo Leite, Caroline Ramos, Wagner Maia

Sonorização: Maurício Azevedo

Sobre o Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

A premiação é uma iniciativa do Instituto MOL para reconhecer o trabalho de profissionais, estudantes da comunicação e comunicadores populares que contribuem para fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil, destacando a importância dos temas para o exercício da cidadania em nosso país.

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