SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo ainda deve sofrer a influência de uma frente fria que passa pelo oceano Atlântico nesta quinta-feira (9), mas a previsão é que haja chuva forte apenas na faixa leste e no litoral norte paulistas.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a região metropolitana da capital deve ter chuvas fracas alternadas com períodos de melhoria nesta quinta, com possibilidade de ventos com rajadas que podem alcançar os 50 km/h.

A temperatura deve se manter no mesmo nível do que foi nesta quarta-feira (8), quando o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 25,9°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial. Nesta quinta, a previsão é mínima de 19°C e máxima de 26°C.

No leste paulista, a partir da região de Mogi das Cruzes, e o litoral norte podem ter pancadas de forte intensidade durante o dia. Por isso, o Inmet manteve o alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas durante todo o dia.

Segundo a Climatempo, desde cedo pode haver pancadas de chuva em áreas do interior, norte e litoral de São Paulo, além do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam, com chuva moderada a forte em grande parte da região.

A meteorologista Lívia Caetano destaca que há risco de temporais no estado do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e na zona da mata mineira, com possibilidade de acumulados elevados. Os ventos devem variar entre 40 e 50 km/h nos litorais fluminense e capixaba. E as temperaturas devem ficar mais amenas em algumas áreas, mas ainda sobem em outras regiões.

Outros locais que estão sob alerta laranja para temporais são o estado de Goiás e o leste de Mato Grosso, além do interior das regiões Norte e Nordeste.

"A alta umidade favorece pancadas de chuva em toda a região Norte, com intensidade moderada a forte ao longo do dia. Há risco de temporais no oeste e leste do Amazonas, centro-sul e nordeste do Pará e norte do Tocantins. No Amapá e norte do Pará, as chuvas começam já pela manhã. As temperaturas se elevam e a sensação de abafamento segue alta", prevê a meteorologista.

No Sul, que sofreu influência de um ciclone extratropical nesta quarta, com ventos que atingiram 91,1 km/h no município de Santa Vitória do Palmar (RS), o clima deve melhorar nesta quinta, com o afastamento do fenômeno para o oceano. Mesmo assim, ainda há expectativa de ventos fortes no litoral gaúcho.