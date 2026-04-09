SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a morte de um menino de 9 anos após vários atendimentos em unidades de saúde de Campo Grande.

João Guilherme Jorge Pires morreu na madrugada de terça-feira (7) e o caso foi registrado pela família em um boletim de ocorrência.

Ele teria batido o joelho ao cair enquanto brincava em casa na quinta-feira (2) da semana passada e, desde então, foi levado pelos pais a unidades de saúde por continuar com dores na perna e no peito.

Foram seis atendimentos em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) até a internação na Santa Casa, na terça, onde morreu.

Segundo os familiares, durante os atendimentos, os profissionais de saúde receitaram medicamentos e liberaram João Guilherme sem um diagnóstico.

Na segunda-feira (6), ele sentiu falta de ar e desmaiou em casa antes de ser levado para uma nova tentativa de socorro médico, na UPA Universitário. Desta vez foi entubado e transferido para a Santa Casa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que investiga o ocorrido por meio do levantamento de prontuários e registros médicos. "Todas as responsabilidades serão rigorosamente verificadas e, caso sejam identificados eventuais desvios de conduta, as medidas cabíveis serão adotadas", diz o comunicado.

João Guilherme era aluno do coral da Fundação Ueze Zahran, que oferece programas educacionais para adultos, jovens e crianças.

"Ele deixa lembranças marcadas por sua alegria, sensibilidade e amor pela música, tocando o coração de colegas, professores e de toda a comunidade", disse a direção da fundação.