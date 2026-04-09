SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à 21ª Vara Criminal da capital seis homens por crimes ambientais e maus-tratos contra uma capivara. O animal foi agredido com pedras e barras de ferro em março, na Ilha do Governador, zona norte da capital. A denúncia foi feita pelo Núcleo de Proteção e Defesa dos Animais.

O grupo é acusado de maus-tratos com emprego de crueldade, caça ilegal, associação criminosa e corrupção de menores -dois adolescentes estavam com eles no dia da agressão.

Todos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva depois de audiência de custódia, realizada no final de março.

Para o Ministério Público, os acusados agiram de forma consciente e coordenada ao cercar e atacar o animal, causando lesões graves, como traumatismo craniano e lesão ocular severa.

Os homens filmaram o ataque e debocharam das agressões e do sofrimento da capivara. Segundo a promotoria, carros estacionados no local também foram atingidos pelas pedras, com danos materiais.

Em depoimentos, os suspeitos disseram que pretendiam abater o animal para consumo. Uma testemunha reconheceu um dos homens como o agressor de outra capivara poucos dias antes, no mesmo bairro.

A capivara ficou gravemente ferida e recebe tratamento em um centro de resgate de animais silvestres em Vargem Pequena, no Rio. Após a recuperação, o animal passará por uma avaliação e poderá ser devolvido ao local de origem.