SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O recém-lançado MEC Livros, biblioteca virtual gratuita do Ministério da Educação, ainda oferece poucas opções de obras literárias cobradas nos principais vestibulares do país.

Segundo o governo, estão disponíveis na plataforma quase 8.000 livros nacionais e internacionais. A expectativa é que a nova plataforma possa alcançar 224 mil empréstimos anuais e 18,6 mil mensais.

Dos nove livros de leitura obrigatória na próxima prova da Fuvest, no entanto, apenas um ("A Visão das Plantas", da angolana Djaimilia Pereira de Almeida) está no acervo do governo federal. Em relação ao vestibular da Unicamp, só "Memórias Póstumas de Brás Cubas", clássico de Machado de Assis, pode ser acessado para leitura por computador ou pelo aplicativo.

Por outro lado, é possível encontrar mais opções de títulos listados nas seleções da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e UFPR (Universidade Federal do Paraná), por exemplo.

O MEC Livros é uma parceria da pasta com a Fundação Biblioteca Nacional e instituições, como a ABL (Academia Brasileira de Letras), a Edições Câmara, o Instituto Mojo e a Cepe (Companhia Editora de Pernambuco).

Procurado sobre a oferta de títulos cobrados nas seleções das universidades, o MEC afirma que, "para atender a diferentes perfis de leitores", seleciona obras que "percorrem toda a linha do tempo da nossa literatura". "O critério de seleção é direcionado para obras literárias em obras de domínio público ou títulos com diretrizes de licenciamento que permitem o acesso público via a plataforma, assegurando o cumprimento da legislação de direitos autorais", diz a pasta do governo Lula.

A exemplo do MEC Livros, que é uma plataforma nacional, a reportagem listou as obras que podem ser encontradas em plataformas oficiais gratuitas, como o site do Domínio Público, criado em 2004, e a ferramenta BibliON, do Governo de São Paulo, lançada em 2022 e disponível para moradores do estado.

A seguir, veja os livros obrigatórios de vestibulares que estão presentes em cada uma das plataformas:

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FUVEST

Livros - MEC Livros - BibliON - Domínio Público

Opúsculo Humanitário - Nísia Floresta - Não - Sim - Sim

Nebulosas ? Narcisa Amália - Não - Sim - Não

Memórias de Martha ? Julia Lopes de Almeida - Não - Sim - Não

Geografia ? Sophia de Mello Breyner Andresen - Não - Não - Não

Caminho de Pedras ? Rachel de Queiroz - Não - Sim - Não

A paixão segundo G. H. ? Clarice Lispector - Não - Sim - Não

Balada de Amor ao Vento ? Paulina Chiziane - Não - Sim - Não

Canção para Ninar Menino Grande ? Conceição Evaristo - Não - Sim - Não

UNICAMP

Livros - MEC Livros - BibliON - Domínio Público

A Vida Não é Útil - Ailton Krenak - Não - Não - Não

Prosas Seguidas de Odes Mínimas - José Paulo Paes - Não - Sim - Não

Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá - Lima Barreto - Não - Sim - Não

Olhos d?Água - Conceição Evaristo - Não - Sim - Não

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis - Sim - Sim - Sim

Os Funerais da Mamãe Grande - Gabriel García Márquez - Não - Sim - Não

Morangos Mofados - Caio Fernando Abreu - Não - Sim - Não

No seu Pescoço - Chimamanda Ngozi Adichie - Não - Não - Não

UERJ

Livros - MEC Livros - BibliON - Domínio Público

Ainda Estou Aqui - Marcelo Rubens Paiva - Não - Não - Não

O Cortiço - Aluísio Azevedo - Sim - Sim - Sim

Luanda, Lisboa, Paraíso - Djaimilia Pereira de Almeida - Sim - Sim - Não

O Bem-Amado - Dias Gomes - Não - Sim - Não

UFRGS

Livros - MEC Livros - BibliON - Domínio Público

Quincas Borba - Machado de Assis - Sim - Sim - Sim

O Demônio Familiar - José de Alencar - Sim - Não - Sim

Mrs. Dalloway - Virginia Woolf - Não - Sim - Não

A Visão das Plantas - Djaimilia Pereira de Almeida - Sim - Sim - Não

Niketche: uma história de poligamia - Paulina Chiziane - Não - Não - Não

O Avesso da Pele - Jeferson Tenório - Não - Não - Não

Mas em que Mundo Tu Vive - José Falero - Sim - Sim - Não

Ideias para Adiar o Fim do Mundo - Ailton Krenak - Não - Não - Não

Macunaíma - Mário de Andrade - Sim - Sim - Não

A Fúria - Silvina Ocampo - Não - Não - Não

A Teus pés - Ana Cristina César - Não - Não - Não

UFPR

Livros - MEC Livros - BibliON - Domínio Público

A Falência - Julia Lopes de Almeida - Sim - Sim - Sim

Eu - Augusto dos Anjos - Sim - Sim - Sim

Noite na Taverna - Álvares de Azevedo - Sim - Sim - Sim

O Demônio Familiar - José de Alencar - Sim - Não - Sim

O Drible - Sérgio Rodrigues - Não - Não - Não

O Quinze - Rachel de Queiroz - Não - Não - Não

A seguir, veja como funciona o acesso e as regras em cada uma das plataformas:

MEC LIVROS

Para acessar o MEC Livros, os interessados precisam apenas ter cadastro no Gov.br, no site ou no aplicativo. Após o login, o estudante já está habilitado para pegar emprestado o livro desejado.

O empréstimo do livro na plataforma tem as seguintes regras:

- Prazo de 14 dias para leitura do livro, com possibilidade de renovação para mais 14 dias

- Leitura disponível no navegador ou aplicativo, não sendo possível baixar o livro

- Não é possível o empréstimo de mais de uma obra ao mesmo tempo. Com isso, somente após a devolução do livro será possível realizar um novo empréstimo

Depois do empréstimo, não é possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias. A devolução da obra acontece de forma automática após 14 dias.

BIBLION

O BibliON é uma iniciativa do governo paulista que funciona também como uma biblioteca virtual. A plataforma conta mais de 20 mil livros digitais, audiolivros, podcasts e vídeos.

Para acessar a plataforma, os interessados devem realizar o cadastro no site ou no aplicativo. Após a conclusão, o sistema enviará um email de confirmação. Somente após essa mensagem, o usuário estará habilitado para usar a plataforma.

O prazo de empréstimo do livro desejado é de 15 dias, com possibilidade de renovação por mais 15 dias. Além disso, é possível solicitar o empréstimo de dois livros ao mesmo tempo.

Diferentemente do MEC Livros, o BibliON disponibiliza o download do livro emprestado. De acordo com a plataforma, o download deve ser feito "pelo computador utilizando um software de leitura e, pelo celular, salvar o livro e ler de forma offline".

DOMÍNIO PÚBLICO

Criado em 2004, o Domínio Público é uma plataforma do governo federal para o compartilhamento de conhecimentos e acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), que estão em domínio público ou que tenham a sua divulgação autorizada.

Para acessar, os interessados devem entrar no site do portal. Diferentemente do MEC Livros e BibliON, o Domínio Público não requer cadastro.

Na página inicial, o usuário poderá pesquisar a obra desejada a partir do tipo de mídia, categoria, nome do autor, título ou idioma.

Após selecionar o livro, é possível realizar o download em formato de pdf, além de não ter a necessidade de devolução da obra.