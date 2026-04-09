SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado em uma área de mata de Jundiaí (SP) 11 dias após ela desaparecer.

Corpo de Melissa Felippe Martins Santos foi achado nesta quarta-feira (8), em estado de decomposição. A área onde a vítima estava era vasculhada pela polícia com base no último sinal que o celular da garota deu antes do desaparecimento.

Nenhum suspeito do crime foi identificado ou preso até o momento. O caso é investigado pela DIG de Jundiaí, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota.

Também não foi possível determinar a causa da morte de Melissa com informações preliminares. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a área foi periciada e que o IML faz exames para investigar o crime.

Melissa sumiu após sair do cursinho de pré-vestibular na manhã de 28 de março. O local fica na avenida 9 de julho, no bairro de Jardim Morumbi.

Corpo dela foi encontrado em área de mata a cerca de 10 quilômetros do ponto do desaparecimento. A garota foi achada no bairro Eloy Chaves, às margens da avenida Antônio Pincinato.