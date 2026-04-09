SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Usuários da CPTM poderão pagar a passagens de trem no débito ou no crédito por aproximação com celulares e relógios inteligentes em todas as estações a partir de 19 de abril, anunciou a companhia nesta quinta-feira (9). Até então, o pagamento nessas modalidades só podia ser feito com o cartão físico na maioria das estações.

Pagamento por NFC será aceito em todas as catracas das 97 estações do sistema ferroviário, afirmou a companhia. Até então, somente algumas catracas específicas aceitavam o pagamento com cartões de crédito ou débito.

Sistema aceita as bandeiras Elo, Mastercard e Visa. A CPTM afirma que vai reforçar avisos sonoros nas linhas para orientar os passageiros sobre a nova forma de pagamento.

Linhas privatizadas também passarão pela mudança. Isso acontece porque, apesar das concessões, a CPTM segue sendo responsável pelo sistema de bilhetagem dos trens.

Expectativa era de que a mudança só entrasse em vigor no fim do ano. A CPTM afirma que a medida deve reduzir filas e deixar o embarque mais rápido em estações de grande movimento.

Até março, somente 12 estações aceitavam o pagamento por aproximação. Eram elas: Aeroporto-Guarulhos, Brás, Ipiranga, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Granja Julieta, João Dias, Osasco, Mauá, Guaianases e Corinthians-Itaquera. Somente as três últimas aceitavam o pagamento em todas as catracas.

Implementação do pagamento por aproximação começou por estações de alto fluxo e foi ampliada em etapas. Segundo a CPTM, a tecnologia foi testada e expandida em locais como Aeroporto-Guarulhos, Brás e Palmeiras-Barra Funda.