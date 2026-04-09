SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pane técnica afeta os voos de aeroportos do estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira (9).

Problema afeta todos os aeroportos operados pelo centro de controle do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo, da Força Aérea Brasileira. A informação foi dada pela Aena, concessionária do aeroporto de Congonhas, ao UOL.

Entre os aeroportos que respondem a este centro de controle estão o de Guarulhos, Campo de Marte e Congonhas. Em Congonhas, todos os voos foram suspensos e, segundo a TV Globo, a operação em Guarulhos também foi paralisada.

Nas redes sociais, passageiros informaram que esperam por mais de uma hora para decolar e que foram redirecionados a outros aeroportos. Um passageiro que embarcou de Belo Horizonte para Congonhas nesta manhã, disse que a aeronave foi redirecionada para o Galeão, no Rio de Janeiro.

O UOL buscou a FAB e a Anac para saber mais detalhes sobre a falha técnica. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Congonhas é o sétimo aeroporto mais movimentado do mundo. Ele tem capacidade de operar 55 voos por hora. Ele passa por obras de ampliação e deve ter uma expansão até o ano de 2028.