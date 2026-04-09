SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incidente no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE) suspendeu hoje voos em vários aeroportos de São Paulo.

O centro regional fica no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele é responsável pelo gerenciamento de terminais aéreos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Ao todo, o centro cuida dos maiores aeroportos do país. São eles: Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Tom Jobim (RJ), Santos Dumont (RJ), Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ).

Ele é responsável pelo controle de tráfego aéreo na região. Além disso, fornece informações sobre meteorologia aeronáutica, telecomunicações e serviços de navegação aérea.

Na manhã desta quinta, uma pane elétrica atingiu o CRCEA-SE. Isso afetou voos de vários aeroportos do estado de São Paulo. Segundo a Aena, concessionária do aeroporto de Congonhas, o problema afeta todos os aeroportos administrados pelo centro.

Apesar da falha, Guarulhos retomou decolagens. Por volta das 10h20, a GRU Airport afirmou que aviões já estavam decolando, mas os pousos seguiam paralisados.