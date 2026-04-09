SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de metade (48%) dos usuários de internet brasileiros desconfiam sempre ou na maioria das vezes de informações produzidas por veículos de jornalismo profissional ?um número maior do que aqueles que não confiam em conteúdos de amigos ou familiares em redes sociais (39%) ou em aplicativos de mensagens (42%).

Ao mesmo tempo, apenas 36% dos usuários de internet afirmam checar sempre as informações que recebem por aplicativos de mensagens ou redes sociais, e 28% dizem verificar "na maioria das vezes". São 14% dos internautas que dizem checar "poucas vezes" ou "nunca" a veracidade dos conteúdos recebidos.

Os dados constam do painel TIC, pesquisa com usuários de internet no Brasil elaborada pelo Comitê Gestor da Internet, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) que será divulgada nesta sexta-feira (10). A Folha de S.Paulo teve acesso com exclusividade aos dados do levantamento.

Para a pesquisa, foram feitas entrevistas online com 5.250 usuários de internet com 16 anos ou mais de idade em agosto e setembro de 2025. A margem de erro varia conforme a pergunta e o recorte.

"Os resultados são muito preocupantes, mostram a fragilidade na construção da opinião pública; como já mostravam vários estudos, a confiança no interlocutor tem mais valor que a própria veracidade do conteúdo", diz Renata Mieli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Segundo ela, as pessoas preferem consumir um tipo de informação que não passa mais pelo crivo profissional da atividade jornalística e que não tem checagem. "Os veículos de imprensa são responsáveis pelos conteúdos, isso os faz manter mínimo de qualidade", diz.

É a primeira vez que o painel TIC faz uma pesquisa sobre práticas de acesso e verificação de informações, uso de redes sociais.

O levantamento mostra que a maioria das pessoas obtém informações sobre o que está acontecendo no mundo por meios digitais. A porcentagem de usuários que acessam notícias várias vezes por dia ou pelo menos uma vez por dia por aplicativos de mensagens é 60%; por feeds de vídeos curtos (como TikTok) é 52%; sites ou aplicativos de vídeos, 50%.

São percentuais maiores do que os de quem diz acessar frequentemente o noticiário por telejornais (45%), sites ou portais de notícias na internet ou podcasts (37%); canais de notícias 24 horas (34%), rádios (28%), jornais ou sites de jornais (26%) e revistas (22%).

Os números variam de acordo com a renda e escolaridade. O acesso diário por meio de sites ou portais de notícias na Internet, por exemplo, foi relatado por 58% dos entrevistados das classes A e B, diante de 33% da classe C e 27% das classes D e E.

A pesquisa mostra também que as pessoas estão familiarizadas com as ferramentas de IA generativa: 47% relataram já ter usado o ChatGPT, seguido pela IA do WhatsApp (42%), Gemini (30%) e Copilot (14%).

Os resultados indicam que 65% da população consome notícias diariamente, taxa que entre os jovens na faixa de 16 a 24 anos cai para 46%. O resultado está em linha com a chamada "news avoidance" , tendência de parte da população de evitar o noticiário por perceber que há um excesso de informações negativas ou por se sentir saturado com tanto conteúdo circulando.

A faixa dos 45 a 59 anos é a com maior porcentagem de consumo diário de noticiário, com 79%.

Muitos dos entrevistados se mostram apáticos em relação à possibilidade de receberem informações falsas. Entre aqueles que afirmam não checar a veracidade de conteúdos, 34% disseram concordar totalmente com a frase "não vale a pena pesquisar se as informações que eu recebo são verdadeiras" e 30% com a afirmação "Hoje em dia as informações são tão polarizadas que não vale a pena pesquisar se são falsas ou verdadeiras".

As motivações mais citadas pelos usuários de internet para deixar de verificar informações são: esquecer de checar (36%), não ter tempo (33%), não ter interesse (33%) e ter certeza de que a informação é verdadeira (31%) ou falsa (25%).

Cinco plataformas lideram em uso diário, independentemente da finalidade. Foram 54% dos entrevistados que afirmaram usar o WhatsApp "praticamente o tempo todo", com 91% dizendo utilizar o aplicativo de mensagens diariamente. As outras quatro plataformas mais usadas foram Instagram (73% de uso diário), YouTube (73%), Facebook (57%) e TikTok (50%).