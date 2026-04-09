SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pousos e decolagens foram interrompidos em aeroportos de São Paulo por cerca de 30 minutos na manhã desta quinta-feira (9), após uma falha no sistema de controle aéreo. O problema afetou a operação nos principais terminais do estado e gerou atrasos ao longo do dia. A normalização ocorreu de forma gradual após a liberação do sistema. Passageiros enfrentaram filas e mudanças nos voos.

A GOL Linhas Aéreas informou que, devido à pane técnica nos sistemas de gerenciamento dos aeroportos, suas operações em Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) foram suspensas por cerca de uma hora. A companhia afirmou que a situação foi alheia ao seu controle. As operações começaram a ser retomadas parcialmente ainda durante a manhã. Equipes foram mobilizadas para reduzir os impactos aos passageiros.

A empresa também informou que clientes afetados por cancelamentos e atrasos estão recebendo assistência conforme a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Entre as medidas estão reacomodação e suporte durante a espera. A orientação é que os passageiros consultem os canais oficiais da companhia e os avisos nos aeroportos. A GOL reforçou que a segurança é prioridade em todas as operações.

Já a Azul Linhas Aéreas informou que o problema esteve relacionado à torre de controle de tráfego aéreo em São Paulo. Até o momento, a companhia registrou o cancelamento de 12 voos e outros 6 foram alternados. As operações de pouso e decolagem foram impactadas nos mesmos aeroportos. A empresa afirma que segue em contato com as autoridades aeronáuticas.

Nas redes sociais, passageiros relataram impactos durante a paralisação das operações. Alguns afirmam ter permanecido dentro das aeronaves por mais de uma hora, sem informações sobre a decolagem. Houve queixas sobre falta de comunicação por parte das companhias e relatos de desconforto, incluindo permanência em aviões sem ar-condicionado.

Também houve casos de voos com alterações de rota. Passageiros que tinham como destino os aeroportos de Congonhas e Guarulhos relataram desvios para outros terminais. Em um dos relatos, um passageiro que vinha de Miami, nos Estados Unidos, afirmou que o pouso previsto em Guarulhos foi redirecionado para Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Azul, os passageiros afetados também estão recebendo assistência prevista pelas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A companhia destacou que medidas como essas são adotadas para garantir a segurança das operações. A empresa segue monitorando a situação ao longo do dia. Novas atualizações podem ser divulgadas conforme a normalização dos voos.

De acordo com a ANAC, passageiros têm direito à assistência material em casos de atrasos e cancelamentos. A partir de uma hora de espera, devem ser oferecidos meios de comunicação, como internet ou telefone. Após duas horas, as companhias devem fornecer alimentação. Em casos superiores a quatro horas, é obrigatória a oferta de hospedagem, quando necessário, além de transporte.

A agência também informa que, caso o passageiro esteja na cidade de residência, a empresa pode oferecer apenas transporte de ida e volta. Passageiros com necessidades especiais têm direito à hospedagem independentemente da duração da espera. As regras também se aplicam a voos alterados sem aviso prévio. Até o momento, a LATAM Airlines não se pronunciou sobre o ocorrido.