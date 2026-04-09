CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem que dirigia um veículo na avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis (SC), perdeu o controle da direção e o carro acabou caindo no mar. Ele estava com outro homem no carro e ninguém se feriu com gravidade. O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira (9).

De acordo com a Guarda Municipal, o condutor relatou que perdeu o controle da direção após ser fechado por outro veículo, quando transitava na avenida, sentido Colombo Salles, nas imediações do Trapiche.

O CBM-SC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi acionado, mas os dois homens já tinham conseguido sair do veículo quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Segundo o major Pereira, do CBMSC, as vítimas foram avaliadas e estavam conscientes, sem ferimentos graves. Um deles foi conduzido ao Hospital Celso Ramos e a outra vítima recusou encaminhamento.

As equipes do Batalhão de Busca e Salvamento dos bombeiros ainda atuaram para encontrar pertences das vítimas que ficaram dentro do carro. E o automóvel foi colocado próximo à margem para facilitar a remoção dele.

A Guarda Municipal atuou na orientação do trânsito, que ficou com a pista reduzida para passagem de outros veículos durante o içamento do veículo.