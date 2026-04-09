A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (9), uma operação no município de Coração de Jesus, no Norte de Minas, para investigar o armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes. Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão analisados.

Segundo a polícia, as investigações começaram em setembro de 2025, após a identificação de indícios de que o suspeito mantinha arquivos ilícitos armazenados em servidores on-line, prática que ocorreria pelo menos desde 2024.

Os materiais recolhidos passarão por perícia técnica especializada, que deve aprofundar a apuração e subsidiar a responsabilização criminal do investigado.

O crime de armazenamento desse tipo de conteúdo está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pode resultar em pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

A Polícia Federal orienta que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes e incentivem o diálogo sobre segurança digital como forma de prevenção.

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