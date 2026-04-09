SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp abriu inscrições para um curso gratuito de preparação para o vestibular. O projeto, chamado Cria Unicamp, terá encontros aos sábados no campus de Campinas. As inscrições para o primeiro deles, em 25 de abril, vão até dia 10 e devem ser feitas online.

O curso é organizado pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), responsável pelos processos seletivos da universidade. Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Campinas, além de Limeira e Piracicaba.

São ofertadas 200 vagas por encontro. Os encontros ocorrem aos sábados, das 9h às 12h, na sede da comissão organizadora do vestibular, ao longo do primeiro semestre.

- 25/4 - inscrições de 7 a 10 de abril

- 16/5 - inscrições de 28 de abril a 4 de maio

- 30/5 - inscrições de 12 a 15 de maio

- 20/6 - inscrições de 9 a 12 de junho

A aula de estreia terá como tema o livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, exigido no vestibular. A programação inclui conversa sobre estratégias de estudo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, e com alunos ingressantes em 2026.

Segundo a organização, cada encontro abordará conteúdos cobrados na prova, com divulgação prévia dos temas. Os participantes terão direito a lanche e material de apoio.

VESTIBULAR 2027

A Unicamp também já definiu o calendário do vestibular 2027. As inscrições serão abertas de 3 a 31 de agosto. Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos de 11 de maio a 5 de junho.

A primeira fase da Unicamp será aplicada em 18 de outubro. A prova será composta por 72 questões de múltipla escolha, sendo 12 de matemática, 12 de português e literatura, sete de inglês, 21 de ciências da natureza e 20 de ciências humanas.

Já a segunda fase ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro. No primeiro dia, todos os candidatos farão uma redação, além de responder a seis questões de português, duas perguntas interdisciplinares e duas questões de ciências da natureza.

Na edição de 2027, o processo seletivo contará com três novas obras na lista de leitura obrigatória. Além de "Memórias Póstumas [...]", as novidades são "Os Funerais da Mamãe Grande", de Gabriel García Márquez, e as canções de Paulo César Pinheiro. Veja abaixo a lista completa das nove obras de leitura obrigatória:

- "A Vida Não é Útil" - Ailton Krenak

- "Prosas Seguidas de Odes Mínimas" - José Paulo Paes

- "Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá" - Lima Barreto

- "No Seu Pescoço" - Chimamanda Ngozi Adichie

- "Olhos d'Água" - Conceição Evaristo

- "Memórias Póstumas de Brás Cubas" - Machado de Assis

- "Os Funerais da Mamãe Grande" - Gabriel García Márquez

- "Morangos Mofados" (contos: "Diálogo", "Além do Ponto", "Terça-Feira Gorda", "Pêra, uva ou maçã?", "O dia em Júpiter encontrou Saturno", "Aqueles dois") - Caio Fernando Abreu

- Canções: "Canto das três raças" (com Mauro Duarte); "Cordilheira" (com Sueli Costa); "Desenredo" (com Dori Caymmi); "Estrela da terra" (com Dori Caymmi); "Evangelho" (com Dori Caymmi); "Mordaça" (com Eduardo Gudin); " Na volta que o mundo dá" (com Vicente Barreto); "Navio fantasma" (com Francis Hime); "O dia em que o morro descer e não for carnaval" (com Wilson das Neves); "Pesadelo" (com Maurício Tapajós); "Velho arvoredo" (com Hélio Delmiro); "Vento bravo" (com Edu Lobo); "Viagem" (com João de Aquino); "Vontade de chorar" (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

CALENDÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2027

- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 11 de maio a 5 de junho de 2026

- Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026

- Prova de habilidades específicas - música: setembro de 2026

- Aplicação da primeira fase: 18 de outubro de 2026

- Aplicação da segunda fase: 29 e 30 de novembro de 2026

- Provas de habilidades específicas: 2 a 4 de dezembro de 2026

- Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 25 de janeiro de 2027