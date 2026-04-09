SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A artista visual Musa Mattiuzzi, 42, já enfrenta a terceira fila após a interrupção do tráfego aéreo nos aeroportos em São Paulo. Ela viajava de Berlim, na Alemanha, com destino a Montes Claros, em Minas mas teve a viagem interrompida na manhã de hoje (9).

Musa chegou de Berlim e tinha uma conexão doméstica em São Paulo. Por volta das 6h chegou no aeroporto internacional de Guarulhos. O voo estava programado para 7h45. "Estava atrasado, mas embarcamos", conta. "Ficamos de duas a três horas sem notícias dentro da aeronave".

Tripulação informou que havia "um acidente na central de voo", dizem passageiros que estavam no voo de Musa. "Disseram que havia risco de incêndio", afirma outro passageiro na fila. Segundo eles, a informação dada foi de que só havia uma pista de aterrizagem e partida -e que por isso não havia como fazer o pouso.

"Ficamos 3h dentro da aeronave taxiando", relata Musa. "A tripulação disse que passou o horário deles de embarque, aí tivemos que esperar a troca da tripulação", afirma. "O voo taxiou e passaram mensagem que estavam evacuando a torre de comando por vazamento de gás. Esperamos uma nova tripulação e tivemos o voo cancelado", relatam os passageiros na fila para reagendamento do voo.

Musa afirma que a companhia aérea não está oferecendo suporte adequado. "Estou na terceira fila esperando. Não tive nenhuma resposta até agora. Meu voo foi cancelado, tenho direito ao reagendamento, mas não sei se vai ser hoje", diz a artista. Segundo ela, o prejuízo financeiro é certo em casos como esses. "Minha reunião de trabalho foi cancelada, não sei o que vai acontecer, esse é o desespero".