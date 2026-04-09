SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô de São Paulo passou a aceitar cartões virtuais para pagamento de passagem nas catracas de parte de suas linhas. O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira (9).

A liberação vale para dispositivos com tecnologia NFC, como smartphones com carteiras digitais (caso de Apple Pay e Google Pay) e smartwatches. Para acessar o sistema, o passageiro precisa apenas aproximar o aparelho do leitor, da mesma forma que já ocorre com cartões bancários.

Neste primeiro momento, a funcionalidade está disponível nas linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha. A adoção, diz o Metrô, integra o processo de modernização da bilhetagem, que busca reduzir a dependência de cartões físicos e dinheiro.

O valor da passagem segue o da tarifa vigente, hoje em R$ 5,40. Assim como no pagamento por aproximação com cartão físico, não há integração tarifária com ônibus municipais, benefício restrito a usuários do bilhete único.

A iniciativa ocorre após a expansão recente das catracas que aceitam pagamento por aproximação no metrô, antes limitado a cartões físicos. Com a nova etapa, o uso de carteiras digitais passa a ser incorporado ao sistema.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já opera com tecnologia semelhante em suas estações. A empresa permite o pagamento por aproximação com cartões bancários e também avança na adoção de meios digitais.

A tendência, segundo as operadoras, é ampliar as opções de acesso ao sistema e tornar o embarque cada vez mais ágil.