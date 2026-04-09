SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 20 anos sob a suspeita de ter estuprado uma mulher dentro do estacionamento em frente ao prédio Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na avenida Zaki Narchi, zona da capital paulista, onde a instituição guarda parte das viaturas.

O crime ocorreu na madrugada de 1o de abril. O suspeito teria arrastado a vítima para o interior do pátio. Pessoas que passavam pelo local escutaram os gritos e acionaram os policiais do próprio Deic, que fizeram a prisão do suspeito, que tem outras três passagens por tentativa de estupro.

A mulher atacada foi levada para atendimento médico e exames periciais.

A informação vinha sendo mantida em reserva pela instituição, mas foi confirmada à reportagem por policiais do departamento. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não respondeu ao pedido de informações até a publicação deste texto.

A Folha não conseguiu identificar quem é o advogado responsável pela defesa do suspeito. Ele foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros.