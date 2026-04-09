No dia 3 de junho, Carmen Lúcia encerra o mandato de dois anos no comando do TSE.
A medida foi anunciada durante a sessão de julgamento na manhã desta quinta-feira (9).
Diante da proximidade do período eleitoral, a ministra decidiu antecipar sua saída do tribunal para permitir que a transição de gestão possa ser iniciada.
Eu decidi, ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão da presidência deste TSE, iniciar o procedimento para eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral e conduzirão o processo eleitoral de outubro, esclareceu a ministra.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
A posse de Nunes Marques e Mendonça deve ocorrer no final do mês de maio.
O TSE é composto por sete ministros, sendo três do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.
Tags:
André Mendonça | Cármem Lúci | eleições 2026 | Ministros do TSE | Nunes Marques | TSE