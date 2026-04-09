SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O impacto da falha técnica na manhã desta quinta-feira (9) nos grandes aeroportos de São Paulo se deve ao papel operacional do espaço atingido: a sala do Centro de Controle de Aproximação de São Paulo, responsável por mediar a transição entre o pouso ou a decolagem de todos os grandes aeroportos do estado e a etapa de voo de cruzeiro. Cerca de 8 mil passageiros foram afetados.

Também referido pela sigla APP-SP (que vem de "Approach Control" São Paulo), o centro atende todo o espaço aéreo denominado TMA-SP (Área de Controle Terminal de São Paulo), o maior hub aeroviário do país. Inclui os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Campinas e São José dos Campos, entre outros.

O APP-SP é responsável pela orientação dos pilotos até a área de atuação das torres de controle de cada aeródromo. Isto é, faz a transição entre o pouso ou a decolagem e o chamado voo de cruzeiro. O centro "organiza a fila", como resume o engenheiro aeronáutico Adalberto Febeliano.

A operação desses centros é ainda mais complexa no caso de São Paulo, por ser uma "metroplex", como destaca o especialista. O termo em inglês descreve regiões com diversos terminais e intensa atividade aérea.

De acordo com informações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo de 2025, o espaço opera ininterruptamente, com 35 controladores para cada turno. Funciona nas instalações do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, localizadas dentro do Aeroporto de Congonhas.

Os centros atendem vários aeródromos por necessidades operacionais, segurança e custo da tecnologia utilizada, segundo especialista. A decisão dos controles considera meteorologia, demandas de voos urgentes, fechamentos repentinos de aeroportos (animal na pista, presença de drones e outros problemas) e outros fatores.

Pelo porte dos aeroportos atingidos, há ainda um "efeito cascata", como destaca Raphael Pustilnick Ribeiro, especialista em direito aeronáutico. Ele explica, contudo, que voos particulares com operação visual não entram na operação de APPs.

O aeroporto de Guarulhos e Congonhas são respectivamente o primeiro e o segundo mais movimentados do país. O primeiro atende a quase 70% dos voos internacionais no país.

No primeiro semestre de 2025, o terminal da região metropolitana transportou 14 milhões de passageiros, seguido do aeródromo da zona sul paulistana, com 11,5 milhões. Já o total de Viracopos no mesmo período foi de 5,6 milhões.

SÃO PAULO UTILIZA SISTEMA COM AUTOMATIZAÇÃO PARCIAL

O centro paulista utiliza um sistema mais automatizado do que o de outros estados desde 2021. Trata-se do TMA-SP Neo, resultante de uma reestruturação com o uso de tecnologia ligada ao programa Sirius Brasil.

O método indica pontos de convergência para a aproximação das aeronaves, reduzindo possíveis esperas. Mesmo assim, depende do acompanhamento de um especialista.

O problema na manhã desta quinta-feira se deu por uma suspeita de incêndio ocorrida no prédio ligado ao Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da FAB (Força Aérea Brasileira), onde funciona o APP-SP. A informação foi confirmada à reportagem pelo presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Faierstein.

"Não houve nenhuma pane, isso não é verdade. O que ocorreu é que apareceu uma fumaça em uma área do prédio do Decea e, por precaução e orientação até que o Corpo de Bombeiros chegasse, os funcionários foram orientados pelo Decea a deixar o prédio", afirmou.

Segundo Faierstein, nenhum funcionário se feriu, nem há registro de que o fogo tenha danificado equipamentos. "Foi apenas uma ação de precaução e de segurança, que acabou levando a essa paralisação momentânea", disse.

Por meio de nota, o Decea declarou que "houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo".

"Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo. A FAB informa, por fim, que as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo Decea", afirmou o órgão.