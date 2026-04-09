SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um servidor de 60 anos do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Piumhi, em Minas Gerais, foi morto por um subordinado após informá-lo de que seria suspenso por três dias do trabalho; o suspeito foi preso.

José Wilson de Oliveira foi morto na terça-feira (7), em sua residência, no Jardim América. Segundo relatos iniciais, ele teria sido morto a tiros.

O suspeito, de 51 anos, foi preso por homicídio qualificado. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Seu nome não foi divulgado pela polícia.

RELATÓRIO DE SERVIÇO

O conflito entre servidor e subordinado teve início após cobranças internas sobre o relatório de uso da retroescavadeira operada pelo suspeito. Na nota, a polícia explica que ele não vinha apresentando o registro do odômetro, usado para controle do equipamento, mas não detalhou qual era a pendência específica.

Subordinado teria matado o chefe após ser informado da suspensão. Segundo a Polícia Civil, José Wilson e outros responsáveis informaram verbalmente ao funcionário que ele seria suspenso por três dias após se recusar a assinar o documento. Ainda de acordo com a investigação, o suspeito teria procurado o chefe depois disso e cometido o crime.

Outras três pessoas foram conduzidas e ouvidas no curso da ocorrência. Segundo a corporação, dois homens, de 44 e 51 anos, e uma mulher, de 67, prestaram esclarecimentos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

A perícia foi acionada após o homicídio e recolheu indícios do crime no local. A Polícia Civil informou também que uma equipe esteve no bairro Jardim América para levantar informações que vão subsidiar a investigação.

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do servidor do Saae e informou a decretação de luto oficial de três dias. Segundo o anúncio, feito ontem, as bandeiras permanecerão hasteadas a meio mastro nas repartições públicas do município.