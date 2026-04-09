Adiamento

A nova sede na zona sul carioca seria inaugurada oficialmente em 28 de março, porém, quatro dias antes o governo do estado anunciou o adiamento.

Depois de mais de 15 anos de paralisações e incertezas sobre o projeto, ainda não foi remarcada uma nova data para a inauguração integral.

Na época do início das obras, o presidente da Fundação MIS, Cesar Miranda Ribeiro, disse que a nova sede do MIS Copacabana consolidaria um projeto de Estado que valoriza a cultura como elemento estratégico de desenvolvimento, identidade e cidadania, reafirmando o compromisso com as futuras gerações.

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