SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto de avião de 25 anos está desaparecido há quase um mês após viagem ao Pará, segundo relatou a mãe dele à reportagem.

João Vitor de Lima Franco viajou para Belém (PA) no dia 10 de março. Ele saiu de Araraquara e foi até o aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde embarcou para a capital paraense.

Objetivo de viagem seria uma entrevista de trabalho. O rapaz -que ficou hospedado em um condomínio em Belém- faria a entrevista numa empresa local.

Mãe diz que filho manteve contato nos dois primeiros dias. Alessandra Lima, mãe do rapaz, contou à reportagem que falou com ele nos dias 11 e 12 de março. No dia 14, no entanto, o piloto parou de se comunicar com a família.

"A gente não sabe nada. Desde o dia 14 de março, a gente não tem informações desse menino. Ele nunca ficou mais do que dois dias sem falar com a gente. A cada dia, a cada noite que escurece, é uma dor, uma angústia", disse Alessandra.

"A gente manda mensagem para o telefone dele, mas não recebe, não chega. Eu estou conversando com o pai dele para ver o que vamos fazer [se vamos para o Pará]", afirmou ainda a mãe.

Boletim de ocorrência foi feito pela família em Araraquara. "O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Polícia de Plantão de Araraquara, e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara (DIG), que mantém diligências visando a localização do homem, de 25 anos", afirmou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Polícia Civil do Pará diz que não há registro. "Em relação ao caso do piloto, checamos com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e também com as Delegacias de Polícia de Belém e nas unidades policiais da Região Metropolitana e, até o momento, não houve registro desse caso pela PCPA. Também checamos com a Polícia Interestadual do Pará e com a Seccional de Santarém, no interior do Estado, mas também não houve registro", disse a pasta em contato com a reportagem.