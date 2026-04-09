SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A missão Artemis 2, da Nasa, cruzou a metade do caminho rumo à Terra na noite desta quinta-feira (9). Assim, os quatro astronautas estão mais perto de casa do que do satélite natural.

Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, são os primeiros seres humanos a deixar a órbita terrestre desde a Apollo 17, em dezembro de 1972.

Cinco dias após o lançamento, o grupo realizou um sobrevoo lunar e observou a face oculta da Lua, batendo o recorde de distância da Terra.

A viagem deve terminar nesta sexta-feira (10), com a amerrissagem da cápsula Orion no oceano Pacífico, próximo a San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos. Será um dos momentos mais delicados da viagem: o escudo térmico da nave precisará suportar temperaturas de até 2.760°C durante a reentrada na atmosfera. Depois do pouso, um navio vai recuperar os astronautas e a cápsula.

Os astronautas fizeram registros inéditos do lado oculto da Lua, que devem impulsionar novas pesquisas científicas, e observaram o impacto de meteoritos no satélite. Também tiveram de lidar com problemas no banheiro da espaçonave, que apresentou falhas ainda no começo da jornada.

Koch é a primeira mulher a sobrevoar a Lua, e Glover, o primeiro negro. Hansen, que é canadense, é o primeiro não americano a alcançar esse feito.

A Artemis 2 não tocou o solo lunar, mas testou equipamentos que serão importantes para as próximas expedições ao satélite natural e para uma possível futura missão a Marte. A Nasa tinha a intenção de pousar astronautas na Lua com a Artemis 3 em 2027, mas adiou os planos para a viagem seguinte, prevista para 2028.

A agência espacial dos EUA planeja criar uma base permanente na Lua, com as primeiras habitações em 2033, acirrando uma corrida espacial com a China.