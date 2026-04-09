RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, na região centro-oeste de Minas Gerais, foi preso suspeito de matar o chefe na terça-feira (7), segundo a Polícia Civil.

O operador de máquinas Sinésio Omar da Costa Júnior, 51, foi detido pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá, a cerca de 100 km do município onde ocorreu o crime. Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (9), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo).

Questionados se o suspeito tem defesa constituída, a polícia e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não responderam. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. .

Os dois trabalhavam no Saae há mais de 15 anos. De acordo com as investigações, o crime ocorreu após um desentendimento no ambiente de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito operava uma retroescavadeira e não vinha apresentando o relatório do odômetro do equipamento. Diante da situação, o chefe, José Wilson de Oliveira, 60, elaborou um documento para que o funcionário assumisse a responsabilidade pelo registro.

Ainda conforme a polícia, o operador se recusou a assinar o documento. Em seguida, foi informado verbalmente de que seria suspenso por três dias, o que teria motivado o crime.

José Wilson foi morto a tiros dentro da própria casa, horas após aplicar a advertência por escrito ao funcionário.

A reportagem enviou um email para o Saae de Piumhi no fim da tarde desta quinta, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a esposa da vítima relatou que ouviu o primeiro disparo e correu até a garagem, onde encontrou o marido caído no chão. O suspeito estava com a arma em mãos, em frente ao portão, e teria perguntado se a vítima queria levar outro tiro. Em seguida, ainda segundo o relato, ele efetuou um disparo para o alto e fugiu.

Imagens de câmeras de segurança recolhidas pela PM mostram que, por volta das 16h15, o suspeito chegou à casa da vítima e tocou a campainha, sendo atendido pelo colega de trabalho. Ainda de acordo com a polícia, as imagens registram o momento em que ele saca a arma da cintura, entra na residência e, poucos segundos depois, sai correndo com a arma nas mãos.

A perícia foi acionada e realizou a coleta de vestígios no local. A arma usada no crime foi apreendida.

Dois homens e uma mulher que acompanhavam o suspeito foram levados para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, eles foram ouvidos e liberados.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Passos. José Wilson foi sepultado na quarta-feira (8), no Cemitério da Saudade, em Piumhi.