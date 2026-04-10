SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três semanas depois do início do outono, a região metropolitana de São Paulo terá um fim de semana com o clima típico da estação, mostrando a transição do calor do verão para o frio do inverno. De acordo com os institutos de meteorologia, os ventos úmidos do oceano Atlântico devem causar muita nebulosidade e chuviscos, além de manter as temperaturas mais amenas.

Nesta sexta-feira (10), por exemplo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo informa que o dia deve começar com céu encoberto e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer das horas.

Mesmo assim, as temperaturas não sobem muito e variam da mínima de 17°C à máxima que não deve superar os 24°C, com índices de umidade acima dos 65%. No final do dia, destaca o CGE, a nebulosidade volta a aumentar e ainda há condições para garoa e chuviscos, principalmente nas regiões mais próximas da serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo.

No sábado (11) e no domingo (12), o cenário meteorológico deve ser parecido, com os termômetros marcando variação de 15°C a 24°C nos dois dias. Porém, com a diferença de que não deve chover. O sol até vai aparecer entre nuvens e favorecer a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia, mas sem provocar a sensação térmica do calor do verão.

Nesta quinta (9), a previsão era de máxima de 26°C, mas o ar se aqueceu acima do esperado e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 28,6°C às 16h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial.

No interior do estado e nas demais regiões do Sudeste, a frente fria que avança pelo oceano na altura do Espírito Santo ainda provoca instabilidades nesta sexta. Segundo os dados da Climatempo, há previsão de chuva fraca no leste e interior de São Paulo e sul de Minas, enquanto a influência marítima provoca pancadas no Rio de Janeiro e no litoral norte paulista.

"Entre o fim da manhã e a tarde, as instabilidades aumentam em grande parte da região, com chuva moderada a forte em áreas do litoral, interior paulista e Minas Gerais. Há risco de temporais no leste mineiro, litoral e sul do Espírito Santo. O extremo oeste paulista e o Triângulo Mineiro seguem com tempo mais firme", prevê a meteorologista da Climatempo Lívia Caetano.

A Marinha do Brasil também emitiu nesta quinta um alerta para a possibilidade de ressaca no litoral norte entre a manhã de sexta e a noite de sábado, com previsão de ondas de até 3 metros.

A expectativa é que o fenômeno atinja o trecho entre Ilhabela e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, passando por Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião.