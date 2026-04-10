Famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá começaram a receber o Auxílio Reconstrução nesta sexta-feira (10). O benefício é de R$7.300, pago em parcela única pela Caixa Econômica Federal. Até o momento, 179 famílias já foram contempladas.

Os pagamentos foram liberados para quem teve o cadastro processado e confirmado no sistema federal. Outros pedidos ainda estão em análise e devem ser liberados gradualmente.

Segundo o governo, cerca de 11 mil novos requerimentos devem avançar para a etapa de confirmação nos próximos dias. O processo inclui cadastro pelas prefeituras, análise dos dados e, posteriormente, a liberação para validação por parte do responsável familiar.

A indicação de “sob análise” no sistema significa que o pedido ainda está em processamento. Após a liberação, o responsável deve acessar a plataforma oficial, conferir os dados e confirmar as informações para que o pagamento seja autorizado.

Depois dessa etapa, os dados são enviados à Caixa, responsável por efetuar o depósito. Novos lotes devem ser liberados nas próximas semanas, conforme a conclusão das análises.

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