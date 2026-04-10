Uma mulher de 22 anos morreu e um homem de 27 foi preso após um acidente de trânsito na ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo, na manhã de hoje.
Carro bateu na mureta da ponte por volta das 2h21, segundo o registro da CET. Lívia Brito era passageira do veículo e foi arremessada para fora. A morte dela foi constatada no local.
Vítima fazia aniversário de 22 anos hoje, segundo a TV Globo. À polícia, o motorista do carro, Guilherme de Queirós Araújo, disse que eles tinham saído para comemorar o aniversário dela antes da colisão.
Guilherme disse à polícia que bebeu e fez teste do bafômetro, que deu positivo. As informações são do relatório da ocorrência da PM.
Homem foi preso em flagrante por homicídio na condução de veículo automotor. O UOL entrou em contato com o TJSP para saber se ele já passou por audiência de custódia e se ele é representado por um advogado e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para posicionamento. O caso foi encaminhado ao 11º DP, de Santo Amaro.