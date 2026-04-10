SÃO PAULO (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência na manhã de hoje na área rural de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Os dois ocupantes foram resgatados vivos.

Pessoas que estavam em uma chácara próxima ao local do pouso conseguiram retirar os ocupantes da aeronave. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois homens estavam conscientes e com quadro de saúde estável. Um deles, de 70 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.

O acidente aconteceu na região da rua M-18, ao lado do Instituto Federal Goiano. Os bombeiros foram acionados por volta das 10h21 para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações, a aeronave teve um princípio de incêndio após a queda.

Os bombeiros continuam no local para controle da situação e garantir a segurança da área. Ainda não há informações do que motivou o pouso de emergência. Também não foram divulgadas as identidades das vítimas.