BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda Dario Durigan anunciou nesta sexta-feira (10) um acordo de cooperação entre a Receita Federal do Brasil e o órgão de fiscalização fronteiriça dos Estados Unidos para combater o tráfico de drogas e armas entre os dois países.

A parceria prevê que autoridades americanas compartilhem com o Brasil imagens de raio-x e relatórios de inteligência de containers com destino ao Brasil, ao passo que os brasileiros também enviarão aos EUA dados sobre apreensões de armas e drogas com origem americana.

Segundo o Ministério da Fazenda, a nova iniciativa, chamada de MIT ("time de interdição mútua", na sigla em inglês), é fruto das conversas entre os presidentes Lula e Donald Trump.

Ocorre, também, enquanto os Estados Unidos discutem a ideia de classificar o PCC e o Comando Vermelho ?duas maiores facções criminosas do Brasil? como organizações terroristas. O ministro da Fazenda, porém, diz que os americanos não trouxeram esse tema para as conversas com o Brasil e afirma que soube do assunto pela imprensa.

Após dois encontros presenciais, o presidente Lula ligou para Trump em dezembro do ano passado e defendeu cooperação com os americanos no combate ao crime organizado internacional, de acordo com o Itamaraty.

No telefonema, Lula teria destacado recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal para "asfixiar financeiramente o crime organizado", identificando ramificações que operam a partir do exterior, segundo registrou comunicado do Itamaraty.

A ligação se deu em meio à escalada militar sem precedentes promovida pelos EUA no mar do Caribe. O país explodiu barcos e mobilizou uma grande armada sob o pretexto de combater o narcotráfico na região ?essa mobilização culminou no sequestro do ditador venezuelano Nicolás Maduro, em janeiro.

Como mostrou a Folha, Lula propôs à Trump um plano com quatro pontos principais ?cooperação para combater a lavagem de dinheiro, mirando criminosos brasileiros que transferem recursos para empresas de fachada nos EUA; bloqueio de ativos nos EUA; colaboração entre autoridades alfandegárias; e intensificação do intercâmbio de informações sobre transações com criptoativos.

Em troca, o governo americano pediu que o Brasil recebesse estrangeiros capturados em solo americano, a exemplo do que já faz El Salvador na prisão Cecot, conhecida por violações do direitos humanos. Também pediram que o Brasil apresentasse um plano para acabar com o PCC, o Comando Vermelho, o Hezbollah e as organizações criminosas chinesas em solo brasileiro, segundo um alto funcionário americano.

Em março deste ano, o jornal americano New York Times revelou que os Estados Unidos avaliavam classificar o PCC e o Comando Vermelho ?as duas maiores facções criminosas do Brasil? como organizações terroristas. O governo se opõe a medida, que poderia abrir brecha para intervenções estrangeiras em solo nacional.

As negociações precedem um encontro futuro entre Trump e Lula, em Washington, que deveria ocorrer em março, mas foi adiado.