SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma policial militar de folga reagiu a um assalto na zona norte de São Paulo, na noite de quinta-feira (9), e baleou dois criminosos, que estavam em motocicletas.

A PM não se feriu.

Imagens de câmera de monitoramento mostram que a militar caminhava perto da calçada, na rua Maria Medeiros, na Casa Verde, por volta de 21h15, quando foi cercada pelos homens, que estavam em duas motocicletas. Eles usavam mochilas de entregadores. Um deles estava armado, segundo a Polícia Militar.

A militar carregava algo nas mãos e uma bolsa. Ela colocou as mãos para o alto em, sinal de rendição. Aparentemente, eles pegaram algo e ficaram esperando. Ela conseguiu pegar a arma de dentro da mochila e disparou ao menos sete vezes contra os criminosos.

O resgate foi acionado e os criminosos, de 19 e 21 anos, morreram ainda no local.

A perícia foi acionada. O revólver utilizado pelos bandidos e as motocicletas foram apreendidas.

O caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) como tentativa de roubo, apreensão de veículo e morte decorrente de intervenção policial.