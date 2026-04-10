SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Enel informou em comunicado nesta sexta-feira (10) que mantém interesse na renovação da concessão de distribuição de energia elétrica em SP e nega especulações sobre troca de contrato. A empresa é alvo de processo de caducidade da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Nesta quinta-feira (9), o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, afirmou que quer concluir o processo da forma mais rápida possível. Ele disse que a decisão da agência será técnica e não política. O trâmite foi aberto na última terça-feira (7), e a distribuidora terá 30 dias para apresentar sua defesa.

O processo foi uma reação à série de apagões nos últimos anos deixar milhares de pessoas sem luz na região metropolitana da capital paulista.

Por unanimidade, todos os cinco diretores da agência federal decidiram pela abertura do processo de caducidade (interrupção) do contrato de concessão da empresa, na última terça.

- Crise climática e condições da rede são principais desafios para empresas que substituírem a Enel

A Enel tenta suspender o processo de caducidade na Justiça, mas já perdeu em duas instâncias. A empresa tem declarado publicamente nos últimos meses que não pretende se desfazer da concessão.

Na nota, a Enel afirmou que "sempre confiou na atuação isenta e independente do regulador, na segurança jurídica e no histórico de respeito aos contratos no país".

Segundo a companhia, nos últimos dois anos, foram investidos quase R$ 5 bilhões e contratados 1.600 profissionais para reforço da operação de campo em São Paulo. "Como resultado, o tempo médio de atendimento aos clientes reduziu em cerca de 50% em 2025 em relação a 2023 e o percentual de interrupções prolongadas caiu 86% no mesmo período".