O Festival de Cannes anunciou os filmes que concorrem à Palma de Ouro na 79ª edição, que será realizada entre os dias 12 e 23 de maio, na França. A seleção foi apresentada, nesta quinta-feira (9), em entrevista à imprensa conduzida pela presidente do festival, Iris Knobloch, e pelo diretor artístico, Thierry Frémaux.

Apesar de não ter filmes na competição principal, o Brasil integra a programação com o longa Elefantes na Névoa, selecionado para a mostra Un Certain Regard. A produção é uma coprodução internacional com participação de produtoras brasileiras.

Considerado o principal evento do cinema mundial, Cannes chega à edição de 2026 com uma curadoria marcada pelo protagonismo do cinema europeu e asiático e pela ausência de produções brasileiras na competição principal.

Entre os destaques está o novo longa do espanhol Pedro Almodóvar, Autofiction (também divulgado como Amarga Navidad), confirmado na disputa pela Palma de Ouro. A seleção também reúne cineastas reconhecidos do circuito internacional, como Ryûsuke Hamaguchi e Hirokazu Kore-eda, reforçando a diversidade estética e geográfica da mostra.

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