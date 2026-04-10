SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou ontem o pedido de habeas corpus da defesa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes.

De acordo com o TJ, a gravidade do crime cometido impede a soltura do réu, preso preventivamente. O relatório foi do desembargador Maurício Pinto Ferreira, que teve votos acompanhados dos desembargadores Henrique Abi-Ackel Torres e Âmalin Aziz Sant'Ana.

Em janeiro deste ano, a Justiça decidiu que Renê da Silva Nogueira Júnior irá a júri popular. Ele confessou o assassinato de Laudemir de Souza, de 44 anos, morto a tiros enquanto realizava a coleta de lixo na capital mineira. O crime aconteceu em agosto de 2025, após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte.

No pedido do habeas corpus, a defesa afirma que a decisão não foi bem fundamentada. O texto também citou "evidente constrangimento ilegal". Este foi pedido de habeas Corpus negado.

O UOL entrou em contato com a defesa de Renê da Silva Nogueira, mas não obteve retorno até o momento. O texto será atualizado em caso de resposta.