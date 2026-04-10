Uma operação contra o tráfico de drogas resultou no cumprimento de três mandados de prisão e dois de busca e apreensão na manhã dessa quinta-feira (9), em Passos, no Sul de Minas. A ação faz parte de uma investigação que apura a atuação de uma organização criminosa envolvida no comércio e distribuição de entorpecentes na região.

Durante a operação, duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presas. Um terceiro suspeito já estava detido por outro crime, enquanto um quarto investigado é considerado foragido.

As investigações começaram há cerca de nove meses, após a Polícia Militar apreender grande quantidade de drogas com dois suspeitos em Piumhi. Na ocasião, eles chegaram a ser presos, mas foram liberados para responder em liberdade.

A apuração avançou após a análise de um celular apreendido com um dos investigados. Os dados indicaram a existência de um grupo estruturado que atuaria no tráfico em diferentes cidades do Sudoeste de Minas, como Piumhi, Passos e Guaxupé.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou as prisões e as buscas. As diligências foram realizadas por equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e de unidades especializadas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento da atuação do grupo criminoso.

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