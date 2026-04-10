SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (10) sob suspeita de matar um passageiro ao final de uma corrida, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele foi solto em audiência de custódia com imposição de medidas cautelares. O caso ocorreu na avenida Moinho Fabrini.

O jovem morto, identificado como Jonatas Francisco Leite Lima, 26, estava em um bar com amigos, quando um deles solicitou uma viagem pelo aplicativo da Uber para os dois irem embora. Jonatas estava alcoolizado e passando mal, segundo informações da Polícia Militar.

O motorista, identificado como Carlos Augusto Coelho da Silva, 43, teria se recusado a prosseguir com a corrida. Mas Jonatas e o amigo insistiram. Ao final da corrida, o amigo teria batido a porta do carro, causando atrito com Carlos.

Os jovens e o motorista teriam discutido, e a briga evoluiu para agressão física. Carlos foi golpeado na cabeça, mas disse que não sabe qual dos dois passageiros o atacou.

O passageiro que solicitou a viagem disse que o motorista o golpeou e não viu como Jonatas foi agredido.

O motorista, por sua vez, afirmou que Jonatas puxou um canivete da cintura e partiu para cima dele. Carlos alegou que conseguiu desarmá-lo e o feriu com o objeto. O motorista fugiu do local.

A PM foi chamada, fez buscas, e encontrou o motorista tentando se desfazer do canivete, jogando entre o carro e meio-fio. Ele foi preso em flagrante, porém, de acordo com a ocorrência, não estava descartada a hipótese de legítima defesa.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado no 3° DP de São Bernardo do Campo, como homicídio e localização/apreensão de veículo.

Carlos teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia com imposição de medidas cautelares. Ele não pode se ausentar da cidade por mais de oito dias sem autorização e deve permanecer em casa no período das 22 às 6h.

A defesa do motorista, feita pelos advogados Menahen Santana Oliveira e Akemi Evellyn Rodrigues de Oliveira, afirmou que não havia elementos suficientes para a manutenção da prisão do investigado, especialmente diante das dúvidas quanto à dinâmica das agressões entre os envolvidos, bem como demonstrou que a sua liberdade não acarretaria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

"A defesa do Sr. Carlos aguardará a conclusão das investigações para, oportunamente, se manifestar de forma mais aprofundada. O investigado permanecerá à disposição da Justiça, colaborando com o esclarecimento dos fatos, confiante de que, ao final, sua inocência será devidamente comprovada", destacou.

UBER DESATIVA A CONTA DO MOTORISTA

A Uber lamentou a morte do passageiro e afirmou que a conta do motorista foi desativada. A empresa disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Uber ressaltou que todas as viagens na plataforma contam com um seguro e que acionará a seguradora, que entrará em contato com a família da vítima para oferecer apoio.