Uma operação de fiscalização realizada entre os dias 6 e 9 de abril apreendeu mais de 1,4 tonelada de produtos irregulares em bares e restaurantes de Araguari, no Triângulo Mineiro. Ao todo, 56 estabelecimentos foram vistoriados, e 34 acabaram autuados por irregularidades.

Durante a ação, foram registradas 26 apreensões, que somaram 1.474,3 quilos de alimentos e outros produtos considerados impróprios para consumo. As equipes identificaram problemas como alimentos vencidos, deteriorados ou armazenados de forma inadequada, além de bebidas sem rotulagem e itens sem informações de procedência ou validade.

Também houve interdições. Um restaurante teve a cozinha parcialmente interditada por falta de condições de higiene. Outros cinco estabelecimentos, que atuavam exclusivamente com preparo de alimentos, foram totalmente fechados pelas mesmas irregularidades.

A fiscalização contou com a participação de agentes do Procon do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Segundo o órgão, a ação faz parte de um planejamento iniciado ainda em 2025, que inclui etapas de orientação prévia aos comerciantes e vistorias periódicas.

Antes das inspeções, os estabelecimentos haviam sido orientados sobre as normas sanitárias e de defesa do consumidor, incluindo regras sobre informações em cardápios e práticas adequadas de manipulação de alimentos.

Os responsáveis pelos locais autuados deverão responder a processos administrativos e podem ser multados. Já os produtos apreendidos foram descartados pela Vigilância Sanitária, conforme os protocolos de segurança.

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