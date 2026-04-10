SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ar frio de origem polar deve continuar sobre parte do centro-sul do Brasil neste fim de semana, e São Paulo deve registrar a menor temperatura do ano, segundo previsão feita pela Climatempo.

Tempo gelado no Sul do país nos próximos dias. Algumas cidades das serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná devem registrar temperaturas abaixo dos 10°C até o próximo domingo. Essa mudança, vinda com chuva, deve ocorrer na noite de sábado (11).

Há chances de geada em alguns lugares de Santa Catarina. As temperaturas em Urubici, Urupema e São Joaquim podem chegar aos 5°C. A Climatempo alerta que, se a geada ocorrer, será pontual e não haverá nenhum risco agrícola.

Ar frio de origem polar também será sentido no Sudeste. O resfriamento será observado em São Paulo, no Sul de Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira e no estado do Rio de Janeiro.

Madrugada de sábado ou domingo podem ser as mais frias do ano na capital paulista. A menor temperatura em 2026 na cidade de São Paulo, pela medição oficial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) está em 15,2°C, foi registrada no bairro de Interlagos, zona sul, em 21 de janeiro.

Temperatura em Campos do Jordão (SP) pode despencar para 10°C na madrugada do domingo. Na cidade do Rio de Janeiro, diz a previsão, a combinação de muitas nuvens, chuva frequente e vento frio vai manter a temperatura abaixo dos 30°C até o domingo.

Alerta de aguaceiro para o Amazonas. Há risco de chuva volumosa e com potencial para alagamentos. E, em grade parte do Nordeste, nas costas leste e oeste da região, a chuva deve persistir.

Meteorologistas dizem que massa de ar frio vinda do polo sul avançou pelo Sul do Brasil. Isso aconteceu após a saída de um ciclone extratropical que estava na costa do RS.

O ciclone já foi para o alto-mar (não afeta mais o continente)O ar frio continua atuando no Sul e parte do Centro-SulIsso deixa o Sul mais frio e ameniza o calor no Sudeste e MS

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